В Воронеже мошенники заставили мужчину отдать им 1,8 миллиона рублей

14 декабря мошенники умыкнули у доверчивых жителей Воронежской области 4,1 миллиона рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

34-летний житель Центрального района Воронежа стал очередной жертвой мошенников. Ему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что на счет его собеседника покушаются преступники. Они якобы пытаются оформить кредиты. И чтобы сорвать их планы, надо самому владельцу счета тоже это сделать. Причем взять кредит нужно на максимально возможную сумму.

Мужчина поверил мошеннику и оформил на себя кредит в 1,8 миллиона рублей. А потом перевел «для пущей безопасности» эти деньги на карту, реквизиты которой указал мнимый сотрудник банка. Деньги, понятное дело, исчезли в неизвестном направлении, а обманутый житель Центрального района написал заявление в полицию.

- Всего 14 декабря было семь мошенничеств и две кражи с банковских карт, совершенные бесконтактным способом, возбуждены уголовные дела. Ущерб, причиненный жертвам аферистов, составил более 4,1 миллиона рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. – В очередной раз призывает жителей нашей области: не доверяйте незнакомцам, которые обращаются с различными предложениями о переводе денег либо оказании каких-либо услуг. Нужно тщательно перепроверять всю информацию.