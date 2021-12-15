В Воронеже в детской школе искусств уже неделю нет отопления

Даже электрические обогреватели включить нельзя, сразу вырубается электричество. Фото: Влад КОМЯКОВ

Уже неделю нет отопления в детской школе искусств № 7, расположенной на улице Беговой, 96 в Коминтерновском районе. Родители учеников сообщили, что температура внутри здания упала ниже 10 градусов. Дети вынуждены сидеть на уроках в куртках и шапках. А если начинают пробовать отапливаться электрическими нагревателями, из-за высокого напряжения не выдерживают сети, и отключается свет.

В мэрии сообщили, что в курсе проблемы. Холодными батареи в школе стали из-за утечки на трубе, обеспечивающей отопление здания.

- До тех пор, пока температура в помещениях соответствовала нормативным показателям, занятия школ продолжались. 10 декабря приняли решение о приостановке очных занятий в связи с падением температуры в помещениях. Занятия для учащихся спортивной школы были организованы в спортивных залах по другим адресам. В настоящее время дефект устранен, теплоноситель начал поступать в здание. Как только температура в помещениях достигнет нормативных показателей, занятия для воспитанников спортивной школы и детской школы искусств возобновятся. Соответствующая информация будет доведена до родителей учащихся, - сообщили в пресс-службе мэрии.