В Воронеже двое грабителей вытащили из карманов воронежца 3700 рублей

В Воронеже задержали уличных грабителей, которые напали средь бела дня на прохожего. Инцидент произошел в конце ноября на Переверткина. К 50-летнему мужчине утром на улице подошли двое и потребовали денег. Причем, не дождавшись ответа, грабители приступили к активным действиям: один удерживал мужчину, а второй достал из его кармана наличность. Денег оказалось немного - 3700 рублей, с ними молодчики скрылись.

Когда нападавших задержали (37- и 40-летний рецидивисты оказались родственниками), они признались, что увидели, как мужчина покупал продукты, и решили, что у него стоит отобрать наличные.

Теперь им придется ответить за грабеж.