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Общество15 декабря 2021 12:24

В центре Воронежа могут закрыть три бара за нарушения коронавирусных норм

Нарушения обнаружили санитарные врачи во время рейда
Ярослав ИВАНОВ
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В Центральный райсуд Воронежа поступил административный материал о приостановлении деятельности трех известных развлекательных заведений в центре города. Роспотребнадзор требует закрыть бары «Орфей» и «Балкон» на проспекте Революции и кафе на Комиссаржевской за нарушения санэпиднорм. Санитарные врачи во время рейда обнаружили в этих заведениях условия, которые способствуют распространению коронавируса, тем самым представляют опасность для жизни и здоровья горожан в период действия на территории Воронежской области ограничительных мероприятий.

Точкам грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.