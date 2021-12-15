Воронежские кикбоксеры завоевали пять медалей крупного всероссийского турнира

Кикбоксеры выступили в Екатеринбурге хорошо, теперь от трех из них ждут классных боев на национальных стартах. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские кикбоксеры здорово выступили на всероссийском турнире в Екатеринбурге. В нем участвовали 385 спортсменов из 27 регионов страны. Они бились в двух дисциплинах — фулл-контакт и К-1.

Турнир являлся отборочным на первенство и чемпионат России. Путевки туда получали только участники финалов. Таких в нашей команде оказалось три человека. Аким Бартенев бился в самом жесткой дисциплине кикбоксинга К-1 среди взрослых спортсменов и одержал уверенную победу в весовой категории до 57 кг. Не так легко далось золото его товарищу по команде Никите Анисимову. Хоть и не без труда, но все же он победил в разделе фулл-контакт в весовой категории свыше 70 кг.

Данила Кузин занял второе место в категории до 57 кг в фулл-контакте. Причем, в финале он выигрывал после двух раундов, но в третьем, к сожалению, уступил парню из команды-хозяйки соревнований.

Третье место среди старших юношей (2005-2006 г.р.) в К-1 занял воронежец Сергей Дюкарев. Он выступал в весовой категории до 45 кг. Еще одну бронзу, правда уже среди взрослых, привезла домой Мария Емельянова. В весе до 52 кг в разделе К-1 наша спортсменка уступила в полуфинальном бою.

Национальные старты состоятся весной 2022 года. В разделе К-1 спортсмены поборются за награды в марте в Грозном, а в разделе фулл-контакт - в апреле в Хакасии.

- Спортсмены отработали на твердую четверку, Немного большего ожидал от Марии Емельяновой — хотел видеть ее в финале и от Данилы Кузина. Он вполне мог стать победителем турнира, - сообщил в кратком интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд главный тренер Воронежской области по кикбоксингу Фуад Фарзиев.