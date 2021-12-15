«Буран» проиграл красноярскому «Соколу» из-за буллита, заброшенного воронежцем

Cнова проигрыш, но на этот раз хотя бы одно очко заработали. Фото: cspsk-vrn.ru

«Буран» в игре с красноярским «Соколом» боролся достойно, но все же проиграл. Счет открыли гости на 31 минуте – отличился Леонид Николенко. В начале третьего периода «ураганных» огорчил…воронежец Алексей Князев-младший. Наш земляк, сейчас выступающий за сибиряков, реализовал большинство.

Однако «ураганным» удалось совершить мощный «камбэк». На 52 минуте Эдуард Насыбуллин сократил отставание в счете до минимума. А когда до финальной сирены оставалось всего 35 секунд, точный бросок Александра Агапова завершил розыгрыш численного преимущества – 2:2.

В овертайме голов никто не забил. А в серии буллитов решающий точный бросок был опять на счету Алексея Князева-младшего.

В итоге «Буран» приобрел только одно очко, всего их у «ураганных» стало 23. Воронежская команда находится на 24 месте из 27 возможных в таблице ВХЛ.

- Я поблагодарил команду после игры, - сказал после матча главный тренер ХК «Буран» Михаил Бирюков. - Во-первых, за выполнение игрового задания, во-вторых, за желание победить. Сегодня вообще такой целостный матч получился, без перепадов. Считаю, что всю игру владели инициативой, но вместе с тем никуда не девается вопрос реализации голевых моментов и большинства. Нет у нас такого мастера, который из двух-трех моментов создаст гол. Но работой сегодня завоевали это очко, много большинства было, мы понимали, что команда «Сокол» четвертый матч проводит в поездке. Сами недавно приехали из этой поездки, и это непросто действительно. В принципе, играли сегодня в активный хоккей на протяжении всего матча, моменты были, ребята старались, бросали, и, наверное, хотелось бы отметить в этом матче вратаря «Сокола». Я доволен содержанием сегодняшнего матча и тем, что играли до конца.

Следующий матч «Буран» проведет 16 декабря в Воронеже с соседом по турнирной таблице – ангарским «Ермаком». Игра начнется в 19.00.