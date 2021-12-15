В Воронеже семейная пара воровала в супермаркетах сыр, шоколад и сливочное масло

В Воронеже задержали криминальный дуэт, специализирующийся на краже продуктов в супермаркетах. 41-летний мужчина и его 33-летняя супруга прибирали к рукам товары в небольших упаковках - сыр, шоколад, сливочное масло - то, что легко помещалось под одеждой или в сумочке. В полицию обратилась администрация супермаркета, расположенного в одном из торговых центров - там регулярно происходили хищения товарно-материальных ценностей.

Оперативники вычислили супругов, которые уже были судимы за подобное, по записям камер видеонаблюдения, расположенных в торговых залах. Полицейские установили 13 фактов краж. За это рецидивистам грозит до пяти лет заключения.