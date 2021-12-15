В Воронеже парк «Орленок» откроют, как только в нем завершат уборку после строителей

"Орленок" преобразился, но погулять по нему горожанам пока никак не удаестся. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Парк «Орленок» в центре Воронежа до сих пор не открыт. Хотя основные работы по его реконструкции уже закончены. Тем не менее строители после консультаций с мэрией решили не торопиться.

- Мы приняли решение сейчас устранить некоторые существенные дефекты плиточного покрытия на нескольких участках, где они могут создать неудобства. Несмотря на это, строители отдадут парк для уборки, как докладывали вам ранее, с 15 декабря. Некоторое время понадобится на уборку, после чего сможем открыть ворота. С момента технического открытия парк будет работать с 8.00 до 22.00 ежедневно, – рассказал заместитель главы по градостроительству Александр Головацкий.

В то же в мэрии сообщили, что ворота парка, скорее всего, распахнутся еще до нового года. А торжественное открытие «Орленка» запланировано на весну. Но только в том случае, если позволит ситуация с пандемией коронавируса.

Напомним, парк первоначально собирались открыть 1 сентября 2020 года. Потом этот срок несколько раз отодвигали. Вначале не справилась с работами одна фирма, потом другая. В результате сейчас реконструкцию «Орленка» доделывают субподрядчики.

В парке капитально отремонтировали фонтан, в частности, фигуры львов, из пасти которых, как прежде, будут вырываться потоки воды. Появился новый большой мост. Большая часть парка теперь занята детским и спортивным оборудованием, есть арт-зона с размещением амфитеатра. Территорию у памятников «Орленку» и Гавриилу Троепольскому облагородили, сделали удобные тропинки для прогулок. В парке высадили 16 деревьев, больше 11 тысяч кустарников. Кроме того, оборудовали площадку для выгула животных.