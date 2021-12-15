При Храме Ксении Петербургской открылась благотворительная пекарня

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По благословению и при поддержке митрополита Воронежского и Лискинского Сергия в Воронеже при храме во имя блаженной Ксении Петербургской открылся Центр социальной помощи населению. Центр существует на средства двух президентских грантов. В этом году здесь открылись благотворительная мини-пекарня, где каждую неделю выпекают хлеб и хлебобулочные изделия, которые затем бесплатно раздают нуждающимся прихожанам. Но это не единственное направление деятельности пекарни. На ее базе проходит бесплатное обучение пекарскому ремеслу.

Первоначально задумывалось, что учениками пекаря станут дети из многодетных и малообеспеченных семей, но вскоре оказалось, что и среди родителей есть немало желающих. Теперь пекарским мастерством в храме овладевают две группы: детская и взрослая.

Уроки в пекарне, это не только обучение ремеслу, это еще и привитие детям милосердия и сострадания. Приготовленный своими руками хлеб ученики затем лично раздают прихожанам в выходные и праздничные дни.

Автор Елена Федяшева