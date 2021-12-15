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Происшествия15 декабря 2021 10:24

Бывшему вице-мэру Воронежа продлили домашний арест

Юрий Бавыкин пробудет под ним, как минимум, до 16 февраля 2022 года
Юрий КОЗЛОВ
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Юрий Бавыкин пробудет под домашним арестом ровно год. Как минимум.

Юрий Бавыкин пробудет под домашним арестом ровно год. Как минимум.

Фото: предоставлено пресс-службой Ленинского районного суда.

Во вторник, 14 декабря, в Ленинском районном суде приняли решение о продлении домашнего ареста бывшему вице-мэру Воронежа Юрию Бавыкину до 16 февраля 2022 года. На такой же срок удлинили заточение в четырех стенах его экс-подчиненной Светлане Васьковой. Если женщина вердикт оспаривать не стала, то адвокаты Бавыкина попытались это сделать. Но безуспешно.

Напомним, уголовное дело на Бавыкина возбудили за то, что, по версии следствия, в августе 2020 года чиновник, будучи еще главой управы Коминтерновского района, потребовал от кандидата в депутаты Сергея Кудрявцева 400 тысяч рублей. В обмен он обещал обеспечить ему на выборах не меньше 50 процентов голосов.

После этого с кандидатом в депутаты встретилась Светлана Васькова, на тот момент заместитель руководителя управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию. Их беседа прошла «не позднее августа 2020 года». Она сообщила Кудрявцеву «согласованную с Бавыкиным заведомо ложную информацию» о возможности обеспечить голоса избирателей. Деньги чиновникам кандидат в депутаты передал, только вот услугу они ему не оказали и 400 тысяч не вернули. Повторимся, все это по версии следствия. Как известно, окончательную степень вины подозреваемых в преступлении определяет лишь суд.

Юрия Бавыкина и Светлану Васькову задержали 17 февраля. А 3 марта Бавыкин подал в отставку с поста вице-мэра Воронежа.