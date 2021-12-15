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Звезды15 декабря 2021 9:49

Воронежский музей-заповедник Дивногорье покажет выставку в Подмосковье

Москвичи увидят, как эволюционировал человек на примере изменения орудий труда
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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«Дивногорье» поедет на гастроли в Подмосковье. Музей-заповедник привезет в Ступинский историко-краеведческий музей выставку «Когда камень был железом», она откроется 17 декабря.

Выставочный проект наглядно реконструирует эволюцию человека через призму изменения облика окружающих его орудий и предметов быта. Выставка показывает, как шло развитие человечества на примере изменения и усовершенствования орудий, которые применял и изобретал древний человек. Гости смогут на собственном опыте убедиться в эффективности различных каменных орудий труда, а также сфотографироваться с ними.