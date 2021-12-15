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Происшествия15 декабря 2021 9:42

Экс-начальник отдела ДИЗО Воронежской области за взятку в 100 тысяч рублей получил 1,5 года условно и штраф 200 тысяч

Чиновник должен был за взятку не возражать против иска к департаменту
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже осудили 37-летнего бывшего начальника одного из отделов Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области за взятку в значительном размере. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

Осенью 2019 года к чиновнику обратилась местная жительница, действующая в интересах своих знакомых, с просьбой не возражать в суде против заявленных указанными лицами к Департаменту исковых требований об урегулировании стоимости использования земельного участка, а также не обжаловать в последующем состоявшееся судебное решение. Обвиняемый согласился "закрыть глаза" на происходящее, но не бескорыстно: за 100 тысяч рублей. Деньги он получил.

Суд приговорил бывшего чиновника к 1,5 годам лишения свободы условно со штрафом в 200 тысяч рублей и лишением права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.