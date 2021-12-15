В Воронеже две женщины получили 12 лет колонии на двоих за сбыт героина

Левобережный райсуд отправил двух женщин в колонию на 12 лет в совокупности за сбыт наркотиков. Дамы оборудовали тайники в лесном массиве: узнавали адреса оптовых закладок через интернет, расфасовывали наркотики на более мелкие партии и раскладывали по тайникам, закапывая свертки в землю и указывая координаты.

Задержали сбытчиц летом 2020 года сотрудники наркоконтроля и ФСБ. Первой попалась 40-летняя жительница столицы - когда забрала из тайника около 150 граммов героина. В ходе дальнейших обысков задержали ее 36-летнюю соучастницу из Воронежа и извлекли из тайников наркотики, предназначенные для дальнейшей расфасовки. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила около 1,5 килограммов, что составляет примерно 6000 разовых доз.

36-летней жительнице Воронежа суд дал семь лет колонии общего режима, 40-летней соучастнице пять лет.