В Воронеже могут ввести безлимитные проездные в общественном транспорте

Введение проездных могло бы сберечь нервы и водителям, и пассажирам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Воронежа рассматривают вариант введения безлимитных проездных в общественном транспорте. Сейчас идут переговоры работников профильного городского управления с «Газпромбанком», обслуживающем терминалы, и перевозчиками. В перспективе эти «долгоиграющие билеты» могут обеспечить проезд в маршрутках на месяц по фиксированной цене. При этом они могут помочь еще и при разработке автоматизированной системы контроля оплаты проезда. Что по идее должно упорядочить на данный момент довольно хаотичную систему городского общественного транспорта.

Однако в мэрии в то же время отметили, что введение проездных - технически и организационно сложный вопрос. Поэтому ни приблизительной даты их появления, ни их стоимости пока назвать не могут.

В Воронеже сейчас есть два варианты оплаты проезда в автобусах и троллейбусах. Первый – наличными за 23 рубля. Второй – картой за 21 рубль. Плюс его – только в экономии денег. Минус – необходимость пробиваться к терминалу в порой переполненном автобусе. А еще вероятность того, что техника не сработает, и деньги спишутся дважды, а то и трижды. Проездные, по идее, могли бы решить эти проблемы.