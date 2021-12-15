За сутки в Воронежской области жертвами ковида стали еще 52 человека и 539 заразились

15 декабря региональный оперштаб поделился свежими коронавирусными сводками. Продолжает снижаться суточное заражение ковидом. За вчерашний день положительные тесты на COVID-19 получили 539 жителей Воронежской области. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 187 426 случаев коронавируса.

К сожалению, пока еще высокой остается смертность от осложнений ковида. За сутки жертвами вируса стали 52 пациента. Всего в регионе зарегистрировано 9 668 летальных исходов после коронавируса.

За минувший день с больничного выписали еще 806 выздоровевших, всего с начала наблюдений заразу смогли победить 133 823 пациента.