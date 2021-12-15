Мультик воронежских аниматоров откроет неделю кино в Дубае

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Мультфильм «Снежная Королева: Зазеркалье» воронежской студии Wizart Animation откроет Неделю московского анимационного кино Moscow Animation Film Festival, которая стартует 16 декабря в Дубае. Также воронежские аниматоры покажут мультик «Волки и овцы: Ход свиньей». Режиссеры студии Алексей Замыслов и Андрей Кореньков проведут творческие встречи со зрителями.

Показы фильмов в рамках Недели московского анимационного кино будут проходить под открытым небом на бесплатной основе.

- Нашу анимацию хорошо принимают зрители стран Ближнего Востока, в кинотеатральный прокат в регионе успешно выходили все части наших франшиз «Снежная Королева» и «Волки и овцы». На недавно прошедшем Дубайском рынке контента международные партнеры отметили высокое качество наших новых проектов, пятой части франшизы «Снежная Королева и Принцесса» и «Руслан и Людмила», которые выйдут в прокат в 2022 году. Рынок развлечений региона активно развивается, растет спрос на хорошее семейное кино, и мы рады знакомить все больше зрителей с нашими проектами, - отметил генеральный продюсер студии Wizart Animation Владимир Николаев.