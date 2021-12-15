С пожара в жилом доме под Воронежем эвакуировали 6 человек

Ночью 15 декабря три пожарных машины тушили дом в Бутурлиновке. Спасатели эвакуировали из подъезда шесть человек.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 1.22. В результате пожара в однокомнатной квартире на ул. Заводская, 48, сгорела кухня. Сотрудники пожарной охраны эвакуировали шесть человек, в том числе четверых в масках спасаемого. Никто не пострадал. Пожар ликвидировали в 1.40, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области

В случае пожара звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.