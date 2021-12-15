Под Воронежем рецидивист украл радиатор из дома, в котором давно не появлялись хозяева

В Ольховатском районе раскрыли кражу, которая произошла месяц назад. Собственник дома в селе Костово обнаружил взлом замка в начале декабря. из дома пропал радиатор. Оперативники опросили возможных очевидцев, проверили места вероятного сбыта похищенного имущества и заподозрили в краже 52-летнего рецидивиста.

Как мужчина признался, не имея заработка и испытывая материальные трудности, он решил влезть в дом, в котором давно не видел хозяина. И в начале ноября, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, сорвал навесной замок, проник в жилище и похитил радиатор. Отопительный прибор полицейские обнаружили у него дома.

За кражу мужчине грозит до шести лет заключения.