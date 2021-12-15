Воронежцы пожаловались на плохое обращение с животными в одном из торговых центров

скрин Воронеж VRN

В соцсетях горожане пожаловались на плохое обращение с животными контактного зоопарка, который расположился на четвертом этаже Центра Галереи Чижова. В паблике "Воронеж VRN" якобы сотрудник одного из магазинов ТЦ написала сообщение, что два попугая и две обезьянки трудятся полный день и находятся в стрессе, кричат и "плачут".

- В этом месяце на 4-м этаже появились животные для фото «контактный зоопарк». Животные без еды/воды работают по 12 часов. Два попугая и две обезьянки .За эту неделю постоянно слышен сильный «ор» одной из обезьянок. Сегодня проходила мимо и увидела, что животные все красные (видимо плакали) и очень уставшие , напуганы. Я лично обращалась к администраторам ТЦ, они развели руками, - говорится в посте.

В комментариях воронежцы пишут, что "контактные зоопарки давно пора запретить", чтобы не мучить животных.

"Комсомолка" связалась с администрацией торгового центра по поводу ситуации с животными.

- Нам приятно знать, что среди наших посетителей есть так много чутких и неравнодушных людей, которые заботятся о братьях наших меньших и окружающей среде. Центр Галереи Чижова выступает за ответственное отношение к животным, что проявляется не только в поддержке экологических и просветительских акций, но и в организации собственной деятельности. Поэтому согласовывая создание такой «фотозоны» одним из наших арендаторов, мы уделили особое внимание вопросам соблюдения положений федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Контакт людей с животными законом допускается, при соблюдении ряда требований к условиям содержания. Ответственность за их соблюдение несет организующая подобную активность сторона. В данном случае, установлен особый режим работы, предусматривающий отдых животного (в соответствии с пстановлением Правительства продолжительность непрерывной работы животного не может превышать 3 часов подряд ежедневно). Оборудовано место отдыха для животного, причем таким образом, чтобы с одной стороны, исключить контакт с заинтересовавшимися посетителями, с другой - постоянно наблюдать за состоянием животного.

Для нас важно мнение наших посетителей, поэтому, несмотря на то, что данная площадка организована в соответствии с буквой закона, мы передадим этот отзыв организатору данной акции, - отметили в администрации торгового центра. - Визуально мы видим, что животные здоровы и, конечно же, информируем организующую сторону о впечатлениях посетителей.