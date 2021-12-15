Воронежский театр драмы адаптировал спектакль для глухих

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

19 декабря в театре драмы имени Кольцова покажут спектакль «Метель», адаптированный для глухих и слабослышащих зрителей. Зрители с ограничениями по слуху смогут посмотреть постановку с субтитрами. Они будут идти в режиме реального времени в приложении «Театр+» на мобильном телефоне зрителя. Вскоре спектакль «Метель» станет доступным для глухих на постоянной основе.

Кольцовский театр постоянно расширяет спектр инструментов для взаимодействия со зрителями с ограниченными возможностями здоровья, в том числе глухими и слабослышащими посетителями. Например, ложа бельэтажа №1 оборудована индукционной системой, которая транслирует происходящее на сцене непосредственно в слуховой аппарат слабослышащих зрителей, подавляя внешние посторонние шумы.