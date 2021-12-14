Воронежские кикбоксеры стали призерами всероссийских соревнований в Екатеринбурге

Аким Бартенев (справа). Фото пресс-службы ЦСП СК Воронежской области.

В Екатеринбурге финишировал всероссийский турнир по кикбоксингу, который являлся отборочным для участия в первенстве и чемпионате страны 2022 года.

В столице Урала собрались 385 спортсменов из 27-ми регионов РФ.

Третье место среди старших юношей (2005-06 г.р.) в разделе К-1 занял воронежец Сергей Дюкарев. Он выступал в весовой категории до 45 кг. Еще одну бронзу, правда уже среди взрослых, привезла домой Мария Емельянова. В весе до 52 кг в разделе К-1 наша спортсменка уступила в полуфинальном бою.

Путевки на первенство и чемпионат страны по кикбоксингу получали только спортсмены, занявшие первое и второе места. Таких в воронежской команде оказалось трое.

Данила Кузин занял второе место в категории до 57 кг в разделе фулл-контакт.

А вот Акиму Бартеневу и Никите Анисимову на этом турнире равных не оказалось. Бартенев бился в раздел К-1 среди взрослых спортсменов и одержал уверенную победу в весовой категории до 57 кг. Не столь легко далась золотая медаль его товарищу по команде Никите Анисимову. Хоть и не без труда, но все же именно он оказался самым сильным спортсменом среди юниоров в разделе фулл-контакт в весовой категории свыше 70 кг.

Самые важные национальные старты 2022 года состоятся весной. В разделе К-1 спортсмены поборются за награды в марте в Грозном, а в разделе фулл-контакт - в апреле в Хакасии. Об этом сообщает пресс-служба ЦСП СК Воронежской области.