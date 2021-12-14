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Звезды14 декабря 2021 16:16

Воронежцы приняли участие в гала-концерте Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов

Мероприятие прошло сегодня на сцене Московского государственного театра «Русская песня»
Алексей СЕРГУНИН
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Наши земляки восхитили зрителей инструментальным попурри на тему русских народных песен «Звон». Фото из архива ВОЦНТиК.

Наши земляки восхитили зрителей инструментальным попурри на тему русских народных песен «Звон». Фото из архива ВОЦНТиК.

Сегодня, 13 декабря, на сцене Московского государственного театра «Русская песня» прошел гала-концерт Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.

Среди участников был ансамбль «Зимогоры» Новоусманского района.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, наши земляки восхитили зрителей инструментальным попурри на тему русских народных песен «Звон», продемонстрировав мастерство игры на самодельном ксилофоне, чугунках, ручной пиле, жалейках и других старинных инструментах.

- Фестиваль просто супер! – не скрывал эмоций руководитель ансамбля «Зимогоры» Алексей Пожидаев. - Мы получили уникальную возможность продемонстрировать наше творчество на таком масштабном форуме. Мы под большим впечатлением!

Напомним, что всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов стартовал в 2019 году. В этом году он объединил 263 коллектива народной музыки, народного танца, народной песни, фольклорные коллективы, 20 из которых стали победителями.