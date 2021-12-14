В Воронеже выступит старейший хор России

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17 декабря в Воронеж приедет хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Старейший хор страны под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко выступит в филармонии с Воронежским академическим симфоническим оркестром под управлением Игоря Вербицкого, а также бас-баритоном Владимиром Байковым.

Хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга (Певческая капелла) ведет свою историю с 1479 года, когда по указу великого князя Ивана III в Москве был учрежден хор Государевых певчих дьяков, ставший первым профессиональным хором России и колыбелью русского хорового искусства. В разное время над совершенствованием профессионального мастерства главного хора России работали выдающиеся музыканты, композиторы и педагоги: Глинка, Балакирев, Римский-Корсаков, Бортнянский. Певческая капелла - ансамбль, с равным мастерством исполнявший как произведения для хора a cappella, так и большие ораториально-кантатные сочинения с сопровождением оркестра. С воссозданием в 1991 году в Капелле симфонического оркестра, коллектив стал исполнять крупные вокально-симфонические произведения, такие как Реквием и Большая месса Моцарта, Magnificat и Месса си минор Баха, Девятая симфония и Месса до мажор Бетховена, Реквием Верди, кантаты «Иоанн Дамаскин» Танеева, «Кармина Бурана» Орфа и многие другие произведения.

В первом отделении воронежского концерта прозвучит русская духовная и светская музыка. Во втором - вокально-симфоническая поэма Дмитрия Шостаковича «Казнь Степана Разина» для баса, хора и оркестра. Литературным материалом для произведения послужил отрывок из поэмы Евгения Евтушенко «Братская ГЭС». За это произведение Шостакович был удостоен Государственной премии СССР. Вокальную партию в Воронеже исполнит бас-баритон Владимир Байков - один из ведущих российских певцов, солист Гамбургской государственной оперы.

Кроме того, 17 декабря руководители коллектива примут участие в пленарном заседании «Концертная деятельность и креативная индустрия: пути пересечения», а 18 декабря в 11.00 худрук капеллы встретится со студентами Воронежского государственного института искусств.