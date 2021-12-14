Избившего до смерти собутыльника воронежца посадили на девять лет

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 14 декабря, Россошанский районный суд с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего Сергея Яковенко.

Мужчина признан виновным в соответствии с ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд установил, что в мае 2019 года Яковенко распивал спиртное дома у своего 39-летнего знакомого в городе Россошь. Во время застолья произошел словесный конфликт.

Находившийся в состоянии опьянения злоумышленник совместно с неустановленным следствием лицом жестоко избил своего обидчика, в том числе с применением предмета, используемого в качестве оружия. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Яковенко попросил о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей, надеясь на их снисхождение. Но изучив материалы дела, присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт.

В итоге подсудимый приговорен к лишению свободы на срок девяти лет и шести месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить по 700 тысяч рублей матери и отцу убитого в качестве компенсации морального вреда.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области.