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Спорт14 декабря 2021 15:12

В воронежском «Буране» назначили нового гендиректора

Им стал Алексей Кадурин
Юрий КОЗЛОВ
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В руководстве «Бурана» произошли изменения. Михаил Бирюков решил сосредоточиться на работе главным тренером и одно из своих «кресел» покинул. Теперь генеральным директором стал Алексей Кадурин, ранее бывший его замом.

Плюс этого назначения в том, что Алексей Викторович – человек не со стороны, вникать в проблемы клуба долго ему не придется. А минус в том, что вопросов к нынешнему руководству «Бурана» все больше. То, что команда плетется в хвосте турнирной таблицы ВХЛ, еще полбеды. Главное – что хоккеистам с некоторых пор не дают зарплату. В этом признался сам Михаил Бирюков после одного из неудачных матчей – а их у «ураганных» сейчас большинство.