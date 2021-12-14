В воронежском «Буране» назначили нового гендиректора

В руководстве «Бурана» произошли изменения. Михаил Бирюков решил сосредоточиться на работе главным тренером и одно из своих «кресел» покинул. Теперь генеральным директором стал Алексей Кадурин, ранее бывший его замом.

Плюс этого назначения в том, что Алексей Викторович – человек не со стороны, вникать в проблемы клуба долго ему не придется. А минус в том, что вопросов к нынешнему руководству «Бурана» все больше. То, что команда плетется в хвосте турнирной таблицы ВХЛ, еще полбеды. Главное – что хоккеистам с некоторых пор не дают зарплату. В этом признался сам Михаил Бирюков после одного из неудачных матчей – а их у «ураганных» сейчас большинство.