Житель Воронежской области во второй раз попался на езде в пьяном виде

Мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии и отказался от медицинского освидетельствования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 декабря примерно в 16:20 у дома № 134 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу остановили автомобиль ВАЗ-211440 под управлением 32-летнего местного жителя.

Мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии и отказался от медицинского освидетельствования. Причем, он не имел права пользоваться машиной аж до 19 марта 2022 года, так как его уже лишили права за управлением автомобилем в пьяном виде.

Теперь в соответствии с частью 1 статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.