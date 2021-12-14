Нововоронежская АЭС: чемпион мира в танцах на льду Максим Шабалин провел мастер-класс для юных фигуристов

Фото Ольги Мартыновой

В ходе полуторачасовой тренировки Максим Андреевич также отобрал кандидатов для участия в XIV Международном детском проекте «Nuclear Kids» по направлению «Фигурное катание». По итогам всех испытаний дети поедут в летний творческий лагерь, где под руководством Олимпийских чемпионов поставят яркое ледовое шоу, с которым впоследствии будут гастролировать по городам России.

Фото Ольги Мартыновой

«Мне очень понравилась и Ледовая арена «Остальная», и нововоронежские дети и главное та атмосфера, которая здесь царит. Тренировочная база отличная. Есть все условия, чтобы успешно работать и показывать хороший результат. Это прекрасное начало для создания и развития собственной школы фигурного катания, занимаясь в которой можно будет добиться высоких результатов», – отметил после мастер-класса Максим Шабалин.

Стоит отметить, что «Фигурное катание» - новое направление в проекте «NucKids», ранее талантливые школьники под руководством команды профессионалов ставили музыкальные спектакли и снимали игровые фильмы.

Цикл мастер-классов проходит с 9 по 21 декабря в пяти атомных городах России: Снежинск (Челябинской области), Глазов (Республика Удмурттия), Обнинск (Калужская область), Железногорск (Красноярский край) и Нововоронеж.

«Это большая честь – принимать на Нововоронежской земле таких признанных звезд фигурного катания, как Максим Шабалин. Нововоронежская АЭС, Концерн «Росэнергоатом» и Госкорпорация «Росатом» делают всё, чтобы наши дети не только учились у лучших, но и делали это в хороших условиях. Мы постоянно совершенствуем спортивную и образовательную базу города атомщиков, что помогает нам покорять новые вершины в работе, в учебе, в жизни», – сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.

В 2022 году организатором Международного детского творческого проекта «Nuclear Kids» традиционно станет Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом» при поддержке Департамента по взаимодействию с регионами и программы «Территория культуры Росатома».

Проект «NucKids» призван содействовать созданию и укреплению дружеских связей между детьми сотрудников атомных предприятий России и предприятий зарубежных партнеров Госкорпорации «Росатом», развивать новые традиции детского творчества, расширять кругозор ребят, а также популяризировать атомную энергетику среди подрастающего поколения.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС