Воронежец ограбил бывшую сожительницу

Теперь в соответствии с частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» ему грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23-летняя жительница Воронежа сообщила в одно из местных отделений полиции, что стала жертвой грабежа.

12 декабря в 19:00 она возвращалась домой в квартиру, расположенную в многоэтажном доме на улице Владимира Невского. В подъезде встретила своего бывшего друга, с которым некоторое время проживала вместе. В руках злоумышленника находился моноблок, принадлежащий хозяйке квартиры. Потерпевшая попыталась остановить бывшего сожителя, но он скрылся с похищенным. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника в Северном микрорайоне. Им оказался 25-летний местный житель. В отделе полиции он полностью признал свою вину, пояснив, что имел ключи от дома женщины.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, похищенное имущество изъято в ломбарде.

Теперь в соответствии с частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» ему грозит до четырех лет лишения свободы.