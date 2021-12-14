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Спорт14 декабря 2021 13:25

Из-за операции на глазах воронежская гимнастка Мельникова приостановила карьеру до августа 2022 года

Олимпийская чемпионка планирует вернуться к чемпионату Европы
Алексей СЕРГУНИН
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Ангелина Мельникова (справа). Фото со страницы группы болельщиков сборной России по спортивной гимнастике в VK.

Ангелина Мельникова (справа). Фото со страницы группы болельщиков сборной России по спортивной гимнастике в VK.

21-летняя воронежская гимнастка, Олимпийская чемпионка Токио-2021 Ангелина Мельникова приняла решение приостановить карьеру.

Дело в том, что у нее была операция на глазах. Поэтому до следующего лета она не будет выступать на соревнованиях.

Но как уверяет воспитанница СШОР имени Ю.Э. Штукмана, она продолжит тренировки, чтобы во всеоружии подойти к чемпионату Европы-2022, который пройдет в августе в Мюнхене.

Напомним, что нынешний сезон стал лучшим в карьере очаровательной Гели. В Токио она впервые стала Олимпийский чемпионкой, а в Китакюсю завоевала свое первое золото на чемпионатах мира.