В декабре воронежцы устроят свадебный бум

В декабре – 25.12.21 – в Воронежской области собирается узаконить свои отношения аж 136 пар. 25 из которых распишутся во Дворце бракосочетаний. Об этом рассказали в пресс-службе ЗАГСа 14 декабря.

Неделей ранее, 18 декабря, отпразднуют торжество 94 пары. А вот в «красивую» дату последнего месяца уходящего года – 21.12.21 решили сыграть свадьбу только 42 пары. Она выпадает на будний день, вторник, и не все решились устраивать торжество среди недели.

Как рассказали представители ЗАГСа, жители Воронежской области в этом году, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, все же решили вступать брак. «Нельзя жизнь откладывать на потом», высказали они свое мнение. Поэтому за 9 месяцев в ЗАГСах региона провели уже 12 тысяч церемоний. Это количество сравнимо со статистикой 2019 года.

Напомним, рекорд в регионе по числу свадеб был зафиксирован 8.08.08, когда в брак вступили сразу 524 пары. Годом ранее, 7.07.07 отношения узаконили 416 пар, а 11.11.11 – 386.