Воронежская группа компаний «Развитие» купила завод «Электроприбор»

с сайта НПО "Электроприбор -Воронеж". Фото: другой источник.

Завод «Электроприбор», некогда бывший одним из флагманов воронежской промышленности, купила воронежская группа компаний «Развитие». Об этом сообщил ее глава Сергей Гончаров. По его словам, на площадке в 6,5 гектаров сейчас, по сути, остались только стены. Оборудования нет, рабочих нет, остались только люди, обслуживающие котельную.

Сергей Гончаров рассказал о том, что планируют создать на месте бывшего завода:

- На половине территории построим технопарк с IT-производством. Еще на площади более трех гектаров стоят ветхие строения, которые легче снести, чем восстановить. Не исключено, что в будущем там появится жилье. Впрочем, пока еще решение не принято, идут консультации с властями города и области.

Осваивание территории бывшего завода осложняется большим количеством инженерных сетей, убежищ ГО и ЧС, которые нужно будет сохранить, а также тем, что предприятие располагается в охранной зоне Чижовского плацдарма.

Напомним, о бедственном положении «Электроприбора» было известно уже в конце 2019 года. С тех пор завод, как говорят в народе, окончательно дошел до ручки.