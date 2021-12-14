Прокуратура проверяет чистку улиц от гололеда в воронежском райцентре

Межрайонная прокуратура проверила организацию уборки улиц в Острогожске. Поводом для этого послужила гололедица, образовавшаяся в центре города. При этом своевременная обработка противогололедными средствами не была проведена, что создало угрозу жизни и здоровья граждан. Об этом сообщили в облпрокуратуре 14 декабря.

В этой связи, сотрудники надзорного ведомства проверили исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и в сфере ЖКХ, а также готовность МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» к работе в зимний период.

Они встретились с руководством предприятия, осмотрели спецтехнику, имеющуюся в наличии.

– С целью предупреждения подобных нарушений, исключения случаев ненадлежащей и несвоевременной уборки улично-дорожной сети, прокурор объявил мэру города Острогожска, а также директору муниципального предприятия предостережения о недопустимости нарушений закона. В настоящее время принимаются меры к устранению выявленных нарушений, – пояснили в прокуратуре.