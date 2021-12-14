В Воронежской области задержали серийных воров

Подозреваемые похищали электроинструмент, бытовую технику и постельные принадлежности. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Оперуполномоченные ОМВД России по Таловскому району задержали двух местных жителей, 26-ти и 38-ми лет, подозреваемых в серии краж из частных домов.

Мужчины передвигались на автомобиле ВАЗ-2101 желтого цвета, в ночное время проникали в частные дома, взламывая оконные рамы, похищали электроинструмент, бытовую технику и постельные принадлежности.

Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Например, 11 декабря они похитили имущество в соседних домах в поселке Шанино. Похищенное изъято, подозреваемые во всем сознались.

В соответствии с частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража») им грозит до шести лет лишения свободы.