Защитник Чмыхов вернулся в воронежский «Буран»

Уже сегодня Чмыхов выйдет на лед дворца спорта «Юбилейный» в матче против красноярского «Сокола». Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Защитник череповецкой «Северстали» Артем Чмыхов продолжит карьеру в воронежском «Буране». За восемь игр он забросил две шайбы и отдал один результативный пас.

В конце ноября Артем вернулся в Череповец, где провел четыре матча в КХЛ, не отметившись результативными действиями. Теперь же он вновь приехал в Воронеж, и пробудет здесь, скорее всего, до конца сезона.

Любопытно, что правами на Артема владеет московский ЦСКА. В Череповец он перебрался минувшим летом на правах аренды, откуда опять же на временной основе взял курс на Воронеж.

Ожидается, что уже сегодня Чмыхов выйдет на лед дворца спорта «Юбилейный» в матче против красноярского «Сокола». Начало в 19:00.