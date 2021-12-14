В центре Воронежа образовалась огромная пробка из-за неработающих светофоров

Неработающие светофоры породили дорожный хаос в районе остановки "Площадь Заставы". Фото: Юрий КОЗЛОВ

Около полудня во вторник, 14 декабря, водителей, ехавших по направлению из Северного микрорайона в центр недалеко от остановки «Площадь Заставы» ждал неприятный сюрприз. Там образовалась большая пробка. Причина ее – неработающие светофоры. Дело в том, что в этом микрорайоне отключили электричество. Света не было в квартале, ограниченном улицами Кропоткина, Куколкина, Бакунина и Донбасская.Машины из-за потери ориентиров двигались хаотично, что порождало неразбериху и заторы.

Водители вынуждены были ехать без ориентиров. Фото: "Типичный Воронеж".

Около часа дня электричество наладили, и светофоры заработали. Но движение в районе улиц Плехановская и Донбасская по-прежнему очень затруднено. Если у водителей сейчас есть возможность объехать проблемный участок, лучше это сделать.