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Общество14 декабря 2021 12:00

В центре Воронежа образовалась огромная пробка из-за неработающих светофоров

Случилась неполадка из-за отключения электричества
Олег КУЗНЕЦОВ
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Неработающие светофоры породили дорожный хаос в районе остановки "Площадь Заставы".

Неработающие светофоры породили дорожный хаос в районе остановки "Площадь Заставы".

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Около полудня во вторник, 14 декабря, водителей, ехавших по направлению из Северного микрорайона в центр недалеко от остановки «Площадь Заставы» ждал неприятный сюрприз. Там образовалась большая пробка. Причина ее – неработающие светофоры. Дело в том, что в этом микрорайоне отключили электричество. Света не было в квартале, ограниченном улицами Кропоткина, Куколкина, Бакунина и Донбасская.Машины из-за потери ориентиров двигались хаотично, что порождало неразбериху и заторы.

Водители вынуждены были ехать без ориентиров.

Водители вынуждены были ехать без ориентиров.

Фото: "Типичный Воронеж".

Около часа дня электричество наладили, и светофоры заработали. Но движение в районе улиц Плехановская и Донбасская по-прежнему очень затруднено. Если у водителей сейчас есть возможность объехать проблемный участок, лучше это сделать.

Движение в районе улиц Плехановская и Донбасская по-прежнему сильно затруднено.

Движение в районе улиц Плехановская и Донбасская по-прежнему сильно затруднено.

Фото: Яндекс.Пробки