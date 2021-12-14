Мадонна и Лукьян стали самыми редкими именами в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

За 11 месяцев 2021 года В воронежской области зарегистрировали рождение 17162 детей. На свет появились 8791 мальчик и 8371 девочка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ЗАГС 14 декабря.

Из них 6750 стали первенцами для своих родителей, практически столько же (6718) – вторые дети и 2564 – третьи.

Как отметили в пресс-службе ЗАГС, с 2006 года мальчиков в регионе регулярно рождается в среднем на 600 больше, чем представительниц прекрасной половины.

Что касается имен, то абсолютным фаворитом среди мужских уже десять лет подряд остается Артем. В 2021 году так назвали уже 463 мальчика. Также популярны Михаил, Александр, Иван, Максим, Матвей. Среди женских – Мария, Варвара, Анастасия, Полина, София, Анна, Виктория.

А вот что касается редких, то каждый месяц они меняются. Есть теперь в Воронежской области дети, которых зовут Сафия, Милания, Оливия, Малика, Антонина, Эмма, Мадонна, Мартин, Добрыня, Эрнест, Леон, Яков, Юсуф, Лукьян.