Воронежский бухгалтер перевела мошенникам свыше одного миллиона рублей

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано 14 краж и мошенничеств на общую сумму свыше 2,2 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне в ОП №8 УМВД России по Воронежу поступило заявление от сотрудника строительной компании о том, что неизвестный с помощью подложной электронной почты похитил денежные средства, принадлежащие данной организации, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая пояснила, что она является бухгалтером и отвечает за финансовые операции в их компании.12 декабря текущего года ей на служебный компьютер пришел расчетный счет от организации партнера за оказанные услуги. Она подтвердила операцию и перевела денежные средства свыше одного миллиона рублей. Позже выяснилось, что адрес электронной почты был подложным, схожим по названию, и принадлежал мошенникам. Потерпевшая поняла, что попала на уловку жуликов и обратилась в полицию.

Сейчас возбуждены уголовные дела в соответствии с ч.3 ст. 158 «Кража», ч.4, 3 и 2 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано 14 краж и мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Общий ущерб составил свыше 2,2 миллионов рублей.