В Воронежской области двое мужчин застрелили корову и спрятали мясо в лесу

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бобровский райсуд вынес приговор двум местным жителям, которые, решив полакомиться говядиной, украли корову с пастбища хозяйства, а затем застрелили ее и спрятали мясо в лесу. При разделке туши их застали охотоведы и завхоз «ООО». Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору). Их приговорили к 200 часам обязательных работ. Подробности рассказали в суде 13 декабря.

Двое знакомых 17 сентября 2021 года решили похитить корову, а мясо поделить между собой. С этой целью они приехали на пастбище, где паслись буренки, принадлежащие местному хозяйству. С собой прихватили охотничье двуствольное ружье и два патрона. Приехали на машине, предусмотрительно оставили ее в лесополосе. Один приятель оторвал проволоку, которой было огорожено пастбище, дождался, когда коровы выйдут и одну из них – абердин-ангусской породы – погнал к лесу.

Там ее застрелил, но животное оказалось громоздким. Товарищи вернулись домой, взяли с собой охотничий нож, топор, веревку и 5 литровую канистру с водой, застелили заднюю часть салона авто полиэтиленом для перевозки на нем мяса. Вернулись спустя несколько часов и стали разделывать тушу коровы. За этим занятием их и застали охотоведы и завхоз «ООО».

На суде мужчины вину свою признали, в содеянном раскаялись. Приговор суда не вступил в законную силу.