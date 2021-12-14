Воронежец получил условный срок за взятку

30 июля мужчина попытался лично передать оперативному сотруднику денежные средства в сумме 50 тысяч рублей. Фото пресс-службы УФСБ России по Воронежской области.

40-летний житель Семилукского района признан судом виновным в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в значительном размере).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области, в июле этого во время проверки в муниципальном казенном учреждении выяснилось, что мужчина мог быть причастен к хищению имущества.

Дабы избежать уголовной ответственности, он 30 июля попытался лично передать оперативному сотруднику денежные средства в сумме 50 тысяч рублей. В ходе совместных мероприятий следователей СК и сотрудников УФСБ России по Воронежской области мужчина был задержан на месте преступления.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме и дал подробные показания. В результате он осужден к двум годам лишения свободы условно. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.