В Воронежской области двое парней угнали машину, чтобы покататься

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Полицейские оперативно задержали двоих парней 21 и 19 лет, угнавших легковушку в селе Красный Лиман Павловского района. Как оказалось, в пьяном состоянии они решили на ней покататься, но двигатель заглох. Теперь им грозит тюремный срок. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 14 декабря.

Об угоне ВАЗ-2106 правоохранителям сообщил местный житель. Утром он вышел из дома и не нашел припаркованную с вечера «шестерку». Стражи порядка выяснили, что в ночь на 10 декабря двое пьяных парней проходили по улице Урожайная. У дома № 2 они увидели машину и решили ее угнать. Дверь открыли с помощью отвертки, соединили провода и запустили двигатель. Далеко уехать им не удалось, авто заглохло и больше не завелось. Тогда они бросили его на обочине и отправились домой спать.

Подозреваемых там и задержали. Они признались, что им захотелось покататься. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Парни находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до десяти лет лишения свободы.