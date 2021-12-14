Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 декабря 2021 9:05

В Воронежской области резко снизилось число привитых от коронавируса за сутки

Если к утру 13 декабря сообщали о 3 751 новом вакцинированном, то на начало дня 14 декабря их прибавилось всего 2 716
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Число новых вакцинированных жителей Воронежской области за сутки упало больше, чем на тысячу человек.

Число новых вакцинированных жителей Воронежской области за сутки упало больше, чем на тысячу человек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Санитарные врачи отчитались о количестве привитых от коронавируса в Воронежской области за сутки. На утро вторника, 14 декабря, прибавилось 2 716 вакцинированных (на начало дня 13 декабря их было гораздо больше – 3 751). Лишь 335 наших земляков получили первую часть прививки, вторую сделали гораздо больше людей - 2 381.

Всего к утру 14 декабря вакцинированных жителей Воронежской области стало 1 220 856 человек, обе части прививки сделали 1 135 965.

Число наших земляков, прошедших ревакцинацию, вплотную приблизилось к 170 тысячам. Точнее, их 169 389. За сутки повторную инъекцию получили 1 974 человека.