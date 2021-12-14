В Воронежской области резко снизилось число привитых от коронавируса за сутки

Число новых вакцинированных жителей Воронежской области за сутки упало больше, чем на тысячу человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Санитарные врачи отчитались о количестве привитых от коронавируса в Воронежской области за сутки. На утро вторника, 14 декабря, прибавилось 2 716 вакцинированных (на начало дня 13 декабря их было гораздо больше – 3 751). Лишь 335 наших земляков получили первую часть прививки, вторую сделали гораздо больше людей - 2 381.

Всего к утру 14 декабря вакцинированных жителей Воронежской области стало 1 220 856 человек, обе части прививки сделали 1 135 965.

Число наших земляков, прошедших ревакцинацию, вплотную приблизилось к 170 тысячам. Точнее, их 169 389. За сутки повторную инъекцию получили 1 974 человека.