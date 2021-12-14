В Воронежской области снова подняли прожиточный минимум на 5%

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В Воронежской области с 1 января 2022 года увеличится прожиточный минимум на одного человека на 598 рублей. Вместо 10 158 он составит 10 756 рублей. Соответствующее постановление от 9 декабря опубликовано на сайте правительства региона. Его подписал исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов.

Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит около 11 724 рублей, для пенсионеров – 9 796 рублей, а для детей — 10 433 рублей.

Между тем, предыдущее повышение прожиточного минимума было тремя месяцами ранее, в сентябре. Тогда его подняли на 5%. В этот раз его снова увеличили примерно на такую же сумму.