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Общество14 декабря 2021 8:56

В Воронежской области снова подняли прожиточный минимум на 5%

С 1 января 2022 года он составит 10 756 рублей на душу населения
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области с 1 января 2022 года увеличится прожиточный минимум на одного человека на 598 рублей. Вместо 10 158 он составит 10 756 рублей. Соответствующее постановление от 9 декабря опубликовано на сайте правительства региона. Его подписал исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов.

Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит около 11 724 рублей, для пенсионеров – 9 796 рублей, а для детей — 10 433 рублей.

Между тем, предыдущее повышение прожиточного минимума было тремя месяцами ранее, в сентябре. Тогда его подняли на 5%. В этот раз его снова увеличили примерно на такую же сумму.