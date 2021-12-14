В Воронежской области в ноябре подорожали соленая сельдь, кальмары и овощи

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Цены на товары в Воронеже с начала 2021 года выросли на 8,5% (для сравнения в 2020 году на 5,9% за 11 месяцев). В ноябре по сравнению с октябрем они повысились на 0,6%. Об этом рассказал Воронежстат по результатам исследований 14 декабря.

Между тем, если сравнивать ноябрь 2021 года с декабрем 2020 года, то цены на продукты увеличились на 11.1%.

Значительно подорожали карамель, печенье, мед, растворимый кофе. Также – соленое филе сельди, мороженые кальмары. Из круп – рис, гречневая, овсяная и перловая крупы. Из овощей цены выросли на капусту, свеклу, свежую зелень и замороженные ягоды. В среднем на 4,8–10,8 %.

Отметили статисты и снижение цены на некоторые продукты. Например, на 4,2–18,9 % подешевели свинина, какао, помидоры, лимоны и апельсины.