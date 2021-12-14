На трассе в Воронежской области иномарка вылетела в кювет: пострадали четыре человека

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Авария случилась в Острогожском районе на 96 км трассы Р-194 «Воронеж-Луганск». 25-летний водитель на Renault Duster вылетел в кювет и опрокинулся. Четверых пострадавших увезли в больницу. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 14 декабря.

По версии инспекторов, накануне около 21.10 молодой автомобилист нарушил правила расположения транспорта на дороге. Это и стало причиной ДТП. Ему, а также трем пассажирам – 34-летнему мужчине и двум женщинам 51 и 49 лет потребовалась госпитализация. Их с травмами увезли в больницу.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.

Между тем, в мэрии Воронежа автомобилистов попросили быть внимательнее из-за погодных условий. Местами на дорогах образовывается гололед.