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Происшествия14 декабря 2021 7:40

В Воронеже пропал блондин с голубыми глазами

Илью Маслова ищут уже почти две недели
Юрий КОЗЛОВ
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Илья Маслов ушел из дома в первый день зимы и с тех пор на связь не выходит.

Илья Маслов ушел из дома в первый день зимы и с тех пор на связь не выходит.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

1 декабря 26-летний житель Воронежа Илья Маслов вышел из дома и пропал. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж». Уже почти две недели мужчина не выходит на связь.

Илья Маслов – блондин с голубыми глазами. Другие его приметы: рост 176 сантиметров, при этом его нельзя назвать ни толстым, ни худым. В день исчезновения, 1 декабря, был одет в синюю куртку, камуфляжные брюки, обут в черные берцы.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Илья Маслов, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.