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Происшествия14 декабря 2021 7:29

В центре Воронежа водитель иномарки сбил на «зебре» женщину и 11-летнюю девочку

ДТП случилось недалеко от Центрального стадиона профсоюзов
Юрий КОЗЛОВ
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Женщину и девочку, сбитых "Тойотой", отвезли в больницу.

Женщину и девочку, сбитых "Тойотой", отвезли в больницу.

Фото: из архива «КП»

В понедельник, 13 декабря, в 7.50 у дома № 15 на улице Комиссаржевской, располагающегося недалеко от Центрального стадиона профсоюзов, случилось ДТП. 44-летний воронежец, руливший «Тойотой Ленд Крузер Прадо», ехал со стороны Никитинской и поворачивал налево в сторону Студенческой. При этом он не остановился перед «зеброй» и сбил переходивших ее 26-летнюю женщину и 11-летнюю школьницу. Светофора в этом месте нет. Пострадавших в ДТП отвезли в больницу.

Полицейские выясняют, почему водитель не затормозил перед «зеброй», либо хотя бы не объехал пешеходов.