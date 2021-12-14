В центре Воронежа водитель иномарки сбил на «зебре» женщину и 11-летнюю девочку

Женщину и девочку, сбитых "Тойотой", отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 13 декабря, в 7.50 у дома № 15 на улице Комиссаржевской, располагающегося недалеко от Центрального стадиона профсоюзов, случилось ДТП. 44-летний воронежец, руливший «Тойотой Ленд Крузер Прадо», ехал со стороны Никитинской и поворачивал налево в сторону Студенческой. При этом он не остановился перед «зеброй» и сбил переходивших ее 26-летнюю женщину и 11-летнюю школьницу. Светофора в этом месте нет. Пострадавших в ДТП отвезли в больницу.

Полицейские выясняют, почему водитель не затормозил перед «зеброй», либо хотя бы не объехал пешеходов.