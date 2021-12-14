Жительница Воронежа попросила сделать тротуар и обрезать сухие деревья на своей улице

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жительница улицы 5 декабря в Воронеже обратилась к главе Ленинского района Сергею Ситникову с просьбой оборудовать тротуар от улицы Краснознаменной до улицы Гродненской. Ходить здесь пешеходам приходится по проезжей части дороги.

Второй просьбой горожанки стала просьба убрать аварийные деревья по улице Гродненской. Эти пожелания жительница озвучили в ходе приема граждан главой района, который в условиях эпидемии прошел в форме телефонного общения.

- Действительно, улица 5-го декабря непростой участок в Ленинском районе. Дорога здесь узкая, частные домовладения зачастую вплотную прилегают к проезжей части. Передвигаться пешеходам достаточно сложно. А если учесть, что недавно в этом микрорайоне появился новый центр притяжения – сквер им. Челюскинцев, актуальность качественных пешеходных связей резко возрастает, - сказал Сергей Ситников и поручил сотрудникам управы включить этот объект в план ремонта дорожной сети на 2022 год.

Что касается аварийных деревьев, то тут, по словам Сергея Ситникова, необходимо совместно с представителями управления экологии провести анализ состояния зеленых насаждений и в случае необходимости принять решение об обрезке или вырубке. Этот вопрос в управе пообещали решить в ближайшее время.