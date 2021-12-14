Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола в Воронежской области

А "Селедка под шубой" подорожала на 31% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость продуктового набора для новогоднего стола, рассчитанного на семью из четырех человек, в 2021 году в Воронежской области составит 6860 рублей. По сравнению с ноябрем 2020 года она увеличилась на 14%. К таким выводам пришли специалисты Воронежстата, проведя исследование. Они поделились данными 14 декабря.

Набор включает в себя наиболее популярные среди воронежцев праздничные продукты – говядину, мясо кур, копченую колбасу, икру лососевых, сыр, масло, рыбные консервы, соки, консервированные огурцы, конфеты, торт, хлеб, фрукты, а также коньяк, вино, газировку. Порции рассчитывались исходя из условных норм потребления.

Сильно подскочили по сравнению с 2020-м мясные продукты. Например, килограмм говядины с 463,71 до 554,48 рублей. Курочка со 126,57 до 177,63 рублей. Рыбные деликатесы обойдутся в 840 рублей вместо 782 в прошлом году.

А вот стоимость набора продуктов для приготовления традиционного салата «Оливье» в среднем за год увеличилась на 21,4 % и обойдется жителям Воронежской области в 374 рубля (на семью из четырех человек). В 2020 году этот показатель составлял 308 рублей. А для приготовления «Селедки под шубой» необходимо 207 рублей (в 2020 году – 158 рублей). Цена на продукты для этого популярного салата подскочила на 31%.