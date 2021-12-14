В райцентре под Воронежем на несколько часов отключат электричество

В Новой Усмани 14 декабря на несколько часов отключат электричество на шести улицах. Об этом предупредили в пресс-службе филиала «Россети Центр «Воронежэнерго».

Жители части райцентра останутся без света из-за неотложных работ, которые бригада специалистов будет проводить на воздушных линиях.

Под отключение попадают:

ул. Дорожная, ул. Первомайская, ул. Школьная, ул. Луговая — с 12.00 до 17.00;

ул. Полевая, ул. Промышленная — с 11.00 до 17.00.

Как отметили в «Воронежэнерго», без временного отключения не обойтись, поскольку необходимо обеспечить безопасность персонала во время работ. Специалисты обещают вернуть свет в сжатые сроки, возможно, что раньше намеченного плана.