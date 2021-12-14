Губернатор поручил отремонтировать грунтовую дорогу на улице Придонской в Воронеже

Фото правительства Воронежской области

Воронежец попросил губернатора Александра Гусева сделать дорогу и остановку общественного транспорта на улице Придонской в ходе личного приема граждан. Глава региона, уточнив подробности, поручил провести ремонт улицы. Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказали в облправительстве.

По словам местного жителя, грунтовая дорога протяженностью 2,5 км сильно изношена. Ее пообещали сделать уже в следующем году. Александр Гусев поставил задачу включить участок в реестр дорожно-ремонтных мероприятий и в план дорожных работ на 2022 год.

– Несмотря на непривычный формат встречи, ее итоги – результативны. Прошу не затягивать с исполнением решений, – пояснил Александр Гусев.